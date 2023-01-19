Рогов сообщил, что украинские снайперы утратили преимущество в Запорожье Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские снайперы потеряли преимущество на линии соприкосновения в Запорожье, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские снайперы утратили техническое преимущество на линии соприкосновения в Запорожье… Теперь на вооружении у российских военных имеется новейший снайперский комплекс LАR-10 "Счетчик"... способный поражать противника на расстоянии свыше километра", - уточнил Рогов.

Он также отметил, что это будет проблемой для украинских снайперов, которые, используя западное вооружение, привыкли работать с большого расстояния.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.