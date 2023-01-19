Хинштейн сообщил о планах снять мораторий с IT-бизнеса на проверку по утечкам данных

Госдума России рассмотрит возможность снять мораторий с IT-бизнеса на проверку по утечкам данных Фото: REUTERS

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в постановление правительства внесены поправки об отмене моратория на проверки IT-бизнеса по контролю за утечками персональных данных со стороны Роскомнадзора (РКН). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Важный вопрос - упрощение проверок, связанных с утечками персональных данных. К сожалению, под принятый мораторий на проверки IT-бизнеса, который стал важной мерой поддержки, также попали и проверки об утечках", - написал политик.

По его словам уже внесены предложения по изменению более ранних постановлений правительства, "чтобы РКН мог выполнять свои функции без препятствий".

Напомним, министерство цифрового развития России предлагало в декабре 2022 года ввести штрафы за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота компании, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

В настоящее время законопроект обсуждается с представителями IT-отрасли. Шадаев отметил, что сегодня проблема утечки данных достаточно серьезная, поэтому компании следует штрафовать.

Тем не менее Минцифры считает правильным учитывать и смягчающие обстоятельства для компаний, подчеркнул министр. Среди них он назвал добровольную аттестацию и сертификацию всей инфраструктуры компании в соответствии с усиленным требованием безопасности и компенсацию ущерб гражданам, чьи данные утекли.