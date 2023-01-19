Handelsblatt: немецкий концерн Rheinmetall намерен поставить Украине 100 танков в 2023 году Фото: REUTERS

Немецкий концерн Rheinmetall готов в 2023-м году поставить на Украину более 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1, сообщило сегодня, 19 января, издание Handelsblatt.

"Немецкая военная промышленность готовится поставить на Украину танки. Кроме Leopard 2, отремонтировать и передать ВСУ могут также Leopard 1 и британскую модель Challenger 1", - уточнило издание со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

По информации Handelsblatt, эта инициатива принадлежит концерну Rheinmetall и призвана помочь избежать передачи танков из состава бундесвера.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.