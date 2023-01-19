Глава МИД Украины заявил, что Киев добивается от Запада поставок истребителей и дальнобойных ракет

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что происходит ускорение переговорных процессов в области поставок вооружения Фото: REUTERS

Власти Украины стремятся разблокировать поставки из стран Запада истребителей и дальнобойных ракет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Да это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - цитирует главу украинского МИД агентство Укринформ.

Кулеба признал, что переговоры Украины с западными партнерами занимает больше времени, чем ожидалось. Тем не менее, дипломат отметил ускорение переговорных процессов в области поставок танков.

"Мы видим, как вещи ускоряются. Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты - я абсолютно убежден в этом - наш перечень самого нужного оружия будет завершен", - считает Кулеба.

Напомним, вчера, 18 января 2023 года, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, что Североатлантический альянс организует консультации между странами-участниками по отправке танков и современного вооружения в Украину.