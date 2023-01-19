Центробанк России связал ослабление рубля со снижением продаж валюты экспортерами

В середине декабря на валютном рынке наблюдался резкий рост волатильности, отметили в ЦБ РФ Фото: REUTERS

Центробанк России объяснил снижение курса рубля относительно рынка уменьшившимся объемом продажи волюты странами экспортерами. Информация об этом следует из отчета ведомства.

"В декабре 2022 г. на российском валютном рынке наблюдалось ослабление рубля, которое происходило на фоне как снижения объемов продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров, так и роста спроса со стороны отдельных участников торгов", - говорится в документе.

Отмечается, что в середине декабря на валютном рынке наблюдался резкий рост волатильности. Объем торгов в декабре достиг 8,9 трлн руб. Вместе с тем доля валютной пары USD/RUB в декабре сократилась до минимума с начала 2022 года и составила 40% от всего объема торгов.

Таким образом, "с 15.12.2022 по 21.12.2022 курс рубля снизился относительно доллара США и евро на 10,94 и 10,66% соответственно, относительно юаня – на 9,97%", - отмечается в публикации.

Напомним, доллар и евро в среду, 21 декабря 2022 года, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так европейская валюта поднялась выше 75 рублей, что произошло впервые с 29 апреля текущего года, а американская - торговалась в районе 70 рублей.

Максимальный курс евро зафиксировали в 8:40 по московскому времени. Он составил 75,0175 рубля. По данным на 9:46 стоимость европейской валюты немного снизилась, составив около 74,6 рубля. Курс доллара на пике достиг 70,67 рубля, но к 9:46 упал ниже 70,2 рубля.