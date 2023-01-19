Кипр лишит гражданства десять человек, находящихся под санкциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 их иждивенец, об этом сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

«На сегодняшний день совет министров одобрил начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, всего 159 человек», - заявил Петридис.

Он подчеркнул, что из них 10 человек находятся под санкционным режимом, вместе с 31 иждивенцем.

Министр уточнил, что кипрские власти находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и компетентными европейскими органами, а также компетентными органами других государств-членов, которым они предоставляют данные и координируют единообразное наложение санкции.

Он отметил, что это обязательство Республики Кипр как государства-члена ЕС.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года Петридис сообщал, что Кипр уже арестовал российских вкладов на 105 миллионов евро на фоне санкций ЕС.

Отмечалось, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия и Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро.

Указывалось, что эта сумма - лишь малая часть от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году.

Министр также заявил, что кипрские компании, владельцами которых якобы являются российские бизнесмены под санкциями ЕС находятся под «повышенным вниманием».

10 июля 2022 года журнал L'Espresso отмечал, что экономика Кипра «висит на волоске» после того, как страна присоединилась к западным антироссийским санкциям.