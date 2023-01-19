В НАТО заявили, что угроза столкновения с Россией сохранится и после завершения конфликта на Украине Фото: REUTERS

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза столкновения НАТО с Россией сохранится, вне зависимости от исхода конфликта на Украине.

"... Несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции…, поэтому угроза не исчезает", - заявил Бауэр, отвечая по итогам заседания военного комитета НАТО на вопрос представителей СМИ, сохраняется ли угроза конфликта альянса с Россией.

Также Бауэр поддержал поставки танков ВСУ "для решения поставленных задач". При этом командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о необходимости поставок ВСУ танков именно западного производства,отметил, что, по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо конкретного производства или вида.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.