Роскомнадзор сформулировал критерии подлежащей блокировке ЛГБТ-пропаганды в интернете

Критерии Роскомнадзора начнут действовать с 1 сентября 2023 года и будут применяться в течение 6 лет Фото: REUTERS

Власти России ведут активную работу над подзаконными актами новых норм по запрету пропаганды ЛГБТ в стране. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в Минцифры. По данным издания, Роскомнадзор уже подготовил критерии, по которым будут блокироваться интернет-ресурсы за пропаганду "нетрадиционных ценностей".

"Роскомнадзор (РКН) уже подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете, 27 декабря 2022 г. документ выложен для общественного обсуждения на портале regulation.ru. Срок выйдет 23 января 2023 года," - пишет издание.

Отмечается, что несмотря на возможное принятие приказа РКН, эти критерии начнут действовать с 1 сентября 2023 года и будут применяться в течение 6 лет.

Напомним, ЛГБТ-пропаганда была внесена в перечень запрещенного в России интернет-контента. Такое решение приняло правительство Российской Федерации. Ранее же российский лидер Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, нетрадиционных сексуальных отношений в РФ.

В преддверии принятия закона председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

При этом, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не направлен на ограничение прав ЛГБТ-сообщества в России.

Интернет-ресурс попадет под блокировку Роскомнадзора, если информация будет содержать следующие сведения, которые нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ:

направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;

создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;

выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.