Новак заявил, что о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока» рано говорить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас рано говорить о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока», это зависит от результатов обследований, заключения еще нет, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас рано говорить об этом, там же идет обследование инфраструктуры, поэтому окончательного заключения нет на этот счет с точки зрения целостности инфраструктуры», - сказал Новак.

Он отметил, что будем смотреть по результатам обследования. Так Новак ответил на вопрос о возобновлении поставок по уцелевшей нитке «Северного потока».

Вице-премьер на вопрос, когда будут результаты обследования, пояснил, что работа продолжается.

Как писал сайт KP.RU, 26 сентября 2022 года операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2». При нормальном показателе в 105 бар давление в резко снизилось всего до 7 бар.

18 ноября 2022 года шведская прокуратура и служба безопасности сообщила, что произошедшие 26 сентября на дне Балтийского моря взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали результатом «грубой диверсии».

Отмечалось, что на месте изъят ряд предметов, включая посторонние, на некоторых из них обнаружены следы взрывчатых веществ. На трубопроводах зафиксированы значительные повреждения. Все найденные предметы тщательно задокументированы, поиск других улик продолжается.

Напомним, что подрыв ниток газопроводов произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами.