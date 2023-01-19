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НовостиПолитика19 января 2023 16:20

Польша направит Украине зенитно-артиллерийские комплексы С-60

Также помощь будет включать 70 тысяч боеприпасов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Польша направит Украине зенитно-артиллерийские комплексы С-60

Польша направит Украине зенитно-артиллерийские комплексы С-60

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В очередной пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тысячами боеприпасов, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление десяти государств НАТО.

"Новая помощь Польши Украине состоит из зенитно-артиллерийских комплексов С-60 с 70 тысячами боеприпасов", - уточняется в сообщении агентства.

Ранее Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab.

Также ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.