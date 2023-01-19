Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 января 2023 16:33

Военкор Коц заявил, что сейчас наступательный потенциал ВСУ потерян

Этим надо пользоваться, чтобы отодвигать линию
Сергей ГАПЧУК
Военкор Коц заявил, что сейчас наступательный потенциал ВСУ потерян

Военкор Коц заявил, что сейчас наступательный потенциал ВСУ потерян

Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в эфире радио «КП» заявил, что сейчас наступательный потенциал у Украины потерян.

«Сейчас наступательный потенциал у Украины потерян. И я не думаю, что они восстановят его в ближайшие два месяца», - сказал Коц.

Он подчеркнул, что этим надо пользоваться, чтобы отодвигать ту линию, до которой добивают существующие типы вооружений и будут добивать те, которые им будут поставлять.

Коц отметил, что надо уже ориентироваться на это.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года Александр Коц заявил, что сейчас в обществе наблюдается огромный запрос, чтобы помогать российской армии.

По его словам, об этом говорят сумасшедшие суммы сборов и рост числа волонтеров.

Он отметил, что люди готовы жертвовать, чтобы волонтеры закупили тепловизоры, прицелы, форму, медикаменты, одежду для беженцев и прочее.

Коц добавил, что особую роль здесь сыграла частичная мобилизация. Журналист объяснил, что в обществе растет понимание происходящего на Украине.

Он подчеркнул, что это не что-то далекое, не чужое, которое тебя не коснется. Это то, что касается тебя напрямую. И в такой ситуации каждый должен подумать, как и чем он может помочь фронту.