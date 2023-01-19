Военкор Коц заявил, что сейчас наступательный потенциал ВСУ потерян Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в эфире радио «КП» заявил, что сейчас наступательный потенциал у Украины потерян.

«Сейчас наступательный потенциал у Украины потерян. И я не думаю, что они восстановят его в ближайшие два месяца», - сказал Коц.

Он подчеркнул, что этим надо пользоваться, чтобы отодвигать ту линию, до которой добивают существующие типы вооружений и будут добивать те, которые им будут поставлять.

Коц отметил, что надо уже ориентироваться на это.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года Александр Коц заявил, что сейчас в обществе наблюдается огромный запрос, чтобы помогать российской армии.

По его словам, об этом говорят сумасшедшие суммы сборов и рост числа волонтеров.

Он отметил, что люди готовы жертвовать, чтобы волонтеры закупили тепловизоры, прицелы, форму, медикаменты, одежду для беженцев и прочее.

Коц добавил, что особую роль здесь сыграла частичная мобилизация. Журналист объяснил, что в обществе растет понимание происходящего на Украине.

Он подчеркнул, что это не что-то далекое, не чужое, которое тебя не коснется. Это то, что касается тебя напрямую. И в такой ситуации каждый должен подумать, как и чем он может помочь фронту.