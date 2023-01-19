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НовостиПолитика19 января 2023 16:42

Военкор Коц оценил важность взятия Клещеевки для наступления на Артемовск

Ранее Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом)
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Военкор Коц оценил важность взятия Клещеевки для наступления на Артемовск

Военкор Коц оценил важность взятия Клещеевки для наступления на Артемовск

Фото: Александр КОЦ

Военкор KP.RU Александр Коц прокомментировал на Радио КП новость о взятии населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике (ДНР).

Корреспондент отметил важность этого события для наступления российских войск на Артемовск.

“...У нас впереди много таких разных деревушек, мы будем о них сообщать, какие-то будут браться в результате образования котлов, какие-то будут браться в результате тяжелых штурмовых действий, как в случае с Клещеевкой… Но сегодня, простите за каламбур, оформлены клещи вокруг Артемовска, благодаря этому успеху частной военной компании “Вагнер”, сегодня на северном фланге этих клещей у нас взяты Соледар, ПГТ “Соль” и Рудник-7, на южном – Клещеевка, в которой можно уже потихонечку двигаться в сторону трассы, соединяющей Артемовск, важнейший узел обороны ВСУ, который ведет в Константиновку. Это одна из главных линий снабжения Артемовска. Она не единственная, конечно. Но от Клещеевки можно к ней потихонечку двигаться…”, - отметил Александр Коц.

Напомним, 19 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике (ДНР).

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.