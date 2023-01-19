Военкор Коц оценил важность взятия Клещеевки для наступления на Артемовск Фото: Александр КОЦ

Военкор KP.RU Александр Коц прокомментировал на Радио КП новость о взятии населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике (ДНР).

Корреспондент отметил важность этого события для наступления российских войск на Артемовск.

“...У нас впереди много таких разных деревушек, мы будем о них сообщать, какие-то будут браться в результате образования котлов, какие-то будут браться в результате тяжелых штурмовых действий, как в случае с Клещеевкой… Но сегодня, простите за каламбур, оформлены клещи вокруг Артемовска, благодаря этому успеху частной военной компании “Вагнер”, сегодня на северном фланге этих клещей у нас взяты Соледар, ПГТ “Соль” и Рудник-7, на южном – Клещеевка, в которой можно уже потихонечку двигаться в сторону трассы, соединяющей Артемовск, важнейший узел обороны ВСУ, который ведет в Константиновку. Это одна из главных линий снабжения Артемовска. Она не единственная, конечно. Но от Клещеевки можно к ней потихонечку двигаться…”, - отметил Александр Коц.

Напомним, 19 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике (ДНР).

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