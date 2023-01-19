Bloomberg: Белый дом выступил против снижения потолка цен на нефть из России Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в попытках сильнее сократить доходы России, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена склонна противодействовать любым шагам по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти, несмотря на то, что некоторые европейские страны стремятся еще больше урезать доходы Москвы», - сказано в статье.

Агентство уточнило, что российская нефть марки Urals торгуется ниже мировых цен и потолка в 60 долларов за баррель.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года ЕС окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России, она составила 60 долларов за баррель. На нефтепродукты потолок вступит в силу с 5 февраля 2023 года. При этом предполагается наличие определенного переходного периода.

Отмечалось, что для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, будет предусмотрена отсрочка в 45 дней.

18 декабря 2022 года журнал Foreign Policy сообщил, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель наносит больше вреда Европе, чем России.

В статье отметили, что поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти без особого ожидаемого эффекта, жалобы различных государств — членов ЕС и их граждан на то, что вся схема неэффективна и только вредит Европе, — лишь вопрос времени.

Подчеркивалось, то Россия сохранит свои доходы, в том числе за счет поставок по трубопроводу «Дружба», освобожденного от эмбарго, при этом многим европейским странам придется столкнуться с взлетом стоимости топлива.