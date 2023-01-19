В Госдуме заявили, что Россия ничего не потеряет, не попав на Мюнхенскую конференцию по безопасности Фото: Александр КОЦ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на отказ пригласить Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Решение организаторов она встретила спокойно.

Организаторы заявили: «Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право».

По мнению депутата, подобная реакция сейчас встречается достаточно часто.

-Сейчас это будет повсеместно какое-то время и рассчитывать на что-то другое от них не получится, - сказала Журова «Ленте.ру».

Запад пытается всячески изолировать Россию: в спорте, мировом диалоге и самых различных отраслях. В итоге разрушаются все экономические связи.

Но ущерба России от Мюнхенской конференции точно нет.

- Для нас в этом нет ничего такого, если что в ООН можем выступить всегда, — сказала депутат.

Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом. осле февраля 2007 года Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией и даже препятствовать ему, пишет Rt.

Конференция, которую называют «Давосом для обороны» по аналогии со всемирным экономическим форумом, пройдет с 17 по 19 февраля, сообщает "360".