В Госдуме заявили, что Россия ничего не потеряет, не попав на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Фото: Александр КОЦ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на отказ пригласить Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Решение организаторов она встретила спокойно.
Организаторы заявили: «Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право».
По мнению депутата, подобная реакция сейчас встречается достаточно часто.
-Сейчас это будет повсеместно какое-то время и рассчитывать на что-то другое от них не получится, - сказала Журова «Ленте.ру».
Запад пытается всячески изолировать Россию: в спорте, мировом диалоге и самых различных отраслях. В итоге разрушаются все экономические связи.
Но ущерба России от Мюнхенской конференции точно нет.
- Для нас в этом нет ничего такого, если что в ООН можем выступить всегда, — сказала депутат.
Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом. осле февраля 2007 года Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией и даже препятствовать ему, пишет Rt.
Конференция, которую называют «Давосом для обороны» по аналогии со всемирным экономическим форумом, пройдет с 17 по 19 февраля, сообщает "360".