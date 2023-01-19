Российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области под Ореховым Фото: Александр КОЦ

Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховым в Запорожской области, об этом РИА Новости рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, расположенных на юго-западе и юго-востоке от Орехова", - уточнил он.

Также собеседник агентства добавил, что подразделения ВСУ отошли на вторую линию обороны. Боевые столкновения в районе продолжаются. Сам Орехов в настоящее время находится под контролем украинских войск

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.