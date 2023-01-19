Росстат сообщил, что в России в шесть раз сократилось число бездомных Фото: Shutterstock

В России сократилось число жителей, которые не имеют кров. По данным Всероссийской переписи, которая прошла в 2021 году, в стране насчитывалось 11 285 бездомных людей. Этот показатель в шесть раз ниже, чем по итогам переписи в 2010 году. Тогда было зафиксировано 64 077 людей, не имеющих своего жилья.

Статистика показывает, что в городах бездомных гораздо больше, чем в деревнях и селах.

Больше всего оставшихся без крова над головой в Москве. В столице находят временное убежище 6 637 человек.

На втором месте в этой грустной статистике – Омск (441), а на третьей строчке Иркутская область (367). В десятку лидеров также вошли Республика Коми (297), Самарская (255), Тюменская (246) и Кемеровская (246) области.

Стоит отметить, что в люди, живущие в приютах для бездомных или в заброшенных деревенских домах в статистику не были включены, сообщают "Новые известия"

Представители правозащитных и благотворительных организаций полагают, что бездомных в России гораздо больше, нежели отражено в статистических данных. Причина в том, что отследить данную категорию людей очень проблематично. К тому же, есть отдаленные места, куда переписчики не смогли добраться.