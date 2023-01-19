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НовостиПолитика19 января 2023 17:40

Французский политик Филиппо призвал “избавиться” от Зеленского во избежание ядерной войны

Также Флориан Филиппо назвал президента Украины “сумасшедшей марионеткой”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французский политик Филиппо призвал “избавиться” от Зеленского во избежание ядерной войны

Французский политик Филиппо призвал “избавиться” от Зеленского во избежание ядерной войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все государства в мировую ядерную войну, заявил французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский призывает западные страны существенно увеличить поставки вооружения. Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки", - написал Филиппо в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.

Также ранее французский политик Филиппо призвал прекратить поддерживать Украину за отказ вести переговоры. Киевский режим не стремится к миру, считает он.