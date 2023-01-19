Французский политик Филиппо призвал “избавиться” от Зеленского во избежание ядерной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все государства в мировую ядерную войну, заявил французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский призывает западные страны существенно увеличить поставки вооружения. Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки", - написал Филиппо в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.

Также ранее французский политик Филиппо призвал прекратить поддерживать Украину за отказ вести переговоры. Киевский режим не стремится к миру, считает он.