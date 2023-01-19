Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью иноагентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В документе указывается, что в соответствии Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», правительство РФ постановляет утвердить прилагаемое Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.

Уточняется, задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах.

Указано, что госконтроль осуществляет министерство юстиции РФ и его территориальные органы.

Отмечается, что госконтроль осуществляется путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.

Как писал сайт KP.RU, 8 ноября 2022 года правительство России утвердило иностранных компаний, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества, в него включены 74 организации.

Уточняется, что правительство утвердило перечень юрлиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества.

В перечень попали 74 организации из Болгарии, Британии, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши и других государств. Также в документе отмечается, что запрещаются сделки в области военно-технического сотрудничества с компаниями из этого списка.

31 декабря 2022 года российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи гражданам РФ на 2023 год. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.