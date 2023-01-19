Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс сообщила о решении предъявить киноактеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора.

"Актеру и продюсеру "Раст" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", - отмечается в заявлении.

Предъявление обвинений, как она уточнила, состоится до окончания текущего месяца.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин, которого обвиняют в неосторожном обращении с огнестрельным оружием во время съемок вестерна “Ржавчина”, заявил, что не производил рокового выстрела, унесшего жизнь оператора Галины Хатчинс.

Напомним, 63-летний Алек Болдуин в октябре случайно застрелил 42-летнюю Галину Хатчинс на съемках вестерна “Ржавчина”. Галина работала оператором, Болдуин - продюсер проекта и исполнитель главной роли. Пистолет, который использовали в качестве реквизита, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами