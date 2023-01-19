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НовостиОбщество19 января 2023 18:12

Умер Арсен Суховский, звезда фильма “Недетский дом” ушел из жизни в 18 лет

Умер Арсен Суховский, о причинах ухода 18-летнего актера из жизни ничего не сообщается
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Арсен Суховский, фото: кадр из фильма "Недетский дом"

Арсен Суховский, фото: кадр из фильма "Недетский дом"

Умер Арсен Суховский, российскому актеру было всего 18 лет, сообщили "Известия" со ссылкой на его приемную мать и продюсера Юлианну Медведеву.

Как уточняет издание, артист скончался 12 января 2023 года, о причинах смерти ничего не сообщается.

Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снимался в фильме "Недетский дом", который вышел на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".

Также ранее сообщалось, что умер Дмитрий Сидоров, актер сериалов “Метод” и “Кодекс чести”. Сидоров родился 3 октября 1971 года. В 1998 году он окончил Московский актерско-педагогический колледж по специальности режиссер кино.

Также ранее умер Владимир Ипатов, актер сериалов “Папины дочки” и “Физрук”: полиция обнаружила его мумифицированное тело. По словам Ксении, дочери артиста, еще до Нового года он перестал выходить на связь.