Захарова назвала боевиков ИГ* "наивными детьми" по сравнению с киевским режимом

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка по поводу убийства члена украинской переговорной делегации, назвала ИГ* "наивными детьми" по сравнению с киевским режим.

"Запрещенный ИГИЛ* - это наивные дети в сравнении с киевским режимом", - отметила Захарова, комментируя высказывание Подоляка.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что застреленный в феврале 2022 года в Киеве Денис Киреев, который принимал участие от Украины в переговорах с Россией, не был российским агентом, его смерть объясняется отсутствием координации между силовыми структурами.

Также ранее Мария Захарова назвала “врожденным уродством” слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия “должна проиграть” в специальной военной операции на Украине.

*ИГ - запрещенная в России террористическая группировка