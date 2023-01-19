Минюст США заявил о планах начать передачу российских активов Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты планируют начать передачу части замороженных на Западе российских активов Украине, об этом заявил представитель Минюста страны Эндрю Адамс в ходе лекции в Гудзоновском институте.

"В будущем мы также планируем начать передачу изъятых активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий", - сказал он.

Отметим, что после начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на РФ, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Киевский режим настаивает на том, чтобы эти средства были направлены на цели "реконструкции Украины".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года публикует сайт KP.RU.