Егор Кончаловский рассказал о состоянии Никиты Михалкова в больнице

Никита Михалков, фото: Асхат Бардынов

Режиссер Егор Кончаловский в интервью радио “Комсомольская правда” рассказал, как в настоящее время чувствует себя Никита Михалков.

Он отметил, что у знаменитого режиссера сейчас “все нормально”

“Многое в новостях было преувеличено. Да, он подхватил грипп, он очень взрослый человек, поэтому лучше быть под наблюдением. Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай. У меня вот был день рождения, он редко кому пишет, но у него хватило сил меня поздравить. Поэтому, я думаю, что у него все нормально”, - цитирует Кончаловского SPB.KP.RU.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков находится в реанимации 52-й больницы. У именитого пациента возник ряд осложнений, в том числе возникли проблемы с сердцем. Врачи несколько дней борются за жизнь Никиты Сергеевича.

Также ранее сайт KP.RU писал, что в последнее время у Михалкова были проблемы со здоровьем. Никита Сергеевич перенес несколько операций