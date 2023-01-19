Кинолог Лисичкина посоветовала замереть на месте и отвести взгляд в случае нападения собаки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зоопсихолог и кинолог сервиса "Гульдог" Лидия Лисичкина дала россиянам советы, что стоит делать в случае нападения собаки.

Прежде всего стоит помнить, что нападения можно попытаться избежать, если обходить бездомную собаку "по дуге", а не проходить рядом с ней. Кроме того, стоит двигаться спокойно и лучше всего обойтись без резких движений, считает эксперт. Об этом пишет Газета.Ru.

Однако даже если собака рычит и скалится, и всем своим видом выдает, что готова наброситься, то, по мнению кинолога, можно дать ей сигнал о примирении.

- Вам следует показать собачий сигнал о примирении: замереть именно в той позе, в которой вы услышали рык, отвести взгляд от зверя и дождаться пока он замолчит, - рекомендовала Лисичкина.

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