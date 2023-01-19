Отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начнут принимать с 23 января 2023 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва в армию для IT-специалистов стартует 23 января 2023 года. Об этом сегодня, 19 января, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

При этом изменились правила подачи заявок. Теперь данные о себе может заполнить сам сотрудник. Заявление нужно направить с 23 января по 6 февраля текущего года через “Госуслуги”. Если сотрудник компании не имеет личного кабинета в сервисе, организация может самостоятельно внести его в перечень.

Ранее сообащлось, что Минцифры с 27 сентября 2022 года откроет на Госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки. IT-специалисты смогут добавить свою специальность в форму, если ее не откажется в списках Минцифры.

Также ранее стало известно, что Минцифры готовит к утверждению перечень дающих право на отсрочку от призыва IT-специальностей. Стаж по дающей право на отсрочку IT-специальности не имеет значения, заявил глава ведомства.