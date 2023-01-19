В России каждый второй не отдыхает от работы даже в выходные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 49% граждан не оставляют мыслей о работе ни в выходные, ни в праздники, ни даже во время отпуска. К такому выводу пришли эксперты, которые изучили данные анкетирования в рамках проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Всего в исследовании приняли участие 1 602 человека в 53 российских регионах. Об этом пишет Газета.Ru.

По результатам опроса выяснилось, что около 20% респондентов доделывают рабочие дела во внерабочее время. Основная причина – невозможность уложиться во временные рамки из-за цепочки взаимодействий с коллегами и внешними контрагентами. Еще 17% признались, что в выходные и отпуске постоянно находятся на связи, чтобы решать возникающие рабочие вопросы.

Кроме того, 21% участников исследования сообщили, что больше года не были в полноценном отпуске.

Ранее телеканал "360" сообщал, что больше половины россиян хотели бы иметь возможность гибридного графика или работы из дома. При этом 40% респондентов успешно ходят в офис и не готовы отказываться от него.

Также RТ писал, что после длительных выходных жители России чаще всего сталкиваются с недосыпом и ленью. У 27% возникает лень и нежелание работать, а у 22% появляется апатия. У 17% респондентов возникают трудности с большим числом задач на работе.