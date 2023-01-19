Психиатр Скавыш предупредил, что купание в проруби способно вызвать стресс у человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш предупредил, что купание в проруби может послужить причиной стресса для человека.

По его словам, впоследствии это грозит обернуться в неспецифический фактор способный повлиять на эмоциональное состояние человека. Об этом пишет РИАМО.

- Я бы сравнил купание в ледяной воде с походом в баню и с купанием в этой бане в бассейне с холодной водой. Это, пожалуй, начальный шаг при закаливании, а в прорубь нырять без подготовки - дело рискованное, - считает эксперт.

Врач также акцентировал внимание на том, что в таком процессе не столько важна ледяная вода, как сознания верующего человека и его внутренние переживания.

- Все дело в том, что религиозные убеждения человека и его вера - это то, что находится вне поля научного исследования, - объяснил он.

Ранее ОТР писал, что вирусолог Виктор Ларичев в предостерег людей с симптомами гриппа и ОРВИ от купания в проруби. По его словам, процесс окунания во время болезни в ледяную воду не может принести ничего хорошего для организма.