Психиатр Скавыш предупредил, что купание в проруби способно вызвать стресс у человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш предупредил, что купание в проруби может послужить причиной стресса для человека.
По его словам, впоследствии это грозит обернуться в неспецифический фактор способный повлиять на эмоциональное состояние человека. Об этом пишет РИАМО.
- Я бы сравнил купание в ледяной воде с походом в баню и с купанием в этой бане в бассейне с холодной водой. Это, пожалуй, начальный шаг при закаливании, а в прорубь нырять без подготовки - дело рискованное, - считает эксперт.
Врач также акцентировал внимание на том, что в таком процессе не столько важна ледяная вода, как сознания верующего человека и его внутренние переживания.
- Все дело в том, что религиозные убеждения человека и его вера - это то, что находится вне поля научного исследования, - объяснил он.
Ранее ОТР писал, что вирусолог Виктор Ларичев в предостерег людей с симптомами гриппа и ОРВИ от купания в проруби. По его словам, процесс окунания во время болезни в ледяную воду не может принести ничего хорошего для организма.