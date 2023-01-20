Премьер Польши Моравецкий признал, что Запад устал от Украины

Матеуш Моравецкий сделал важное заявление о конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны устали помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, <…>, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», — цитирует Моравецкого информагентство РИА Новости.

Польский политик пообещал, что Варшава сделает все возможное для того, чтобы мировое сообщество и западный мир не забывали о проблемах Украины и активно помогали бы Киеву в конфликте с РФ.

Ранее о том, что в Европе проявляется усталость от украинского кризиса публично заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он полагает, что сейчас все меньше европейских политиков задумываются о помощи Украине и ее Вооруженным силам, так как конфликт крайне затянулся и уже не вызывает тех эмоций и "того уровня сопереживания", как это было в момент самого начала боевых действий. Джонсон считает, что с подобной тенденцией необходимо бороться всеми силами.

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