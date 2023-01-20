Найдены вакансии с зарплатой до 340 тысяч рублей: ехать в Москву не придется

Найдены вакансии с зарплатой до 340 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитиками сервиса "Авито Работа" провели исследование и выяснили, где в России самая высокая зарплата.

Оказалось, что ради высокооплачиваемой работы не обязательно ехать в Москву. Так, на Крайнем Севере предлагается вакансия python-разработчикуа, где можно получать до 340 тысяч рублей. Работодатель предлагает возможность работы из дома или из офиса. От соискателя же требуется скрупулезность, опыт работы от двух лет, в том числе - в разработке мобильных приложений. Об этом пишет Lenta.ru.

Среди других высокооплачиваемых за пределами Москвы вакансий - мебельщик (Новый Уренгой) с зарплатой до 250 тысяч рублей, продавец недвижимости - до 200 тысяч (Петрозаводск), геолог (Якутия) - до 180 тысяч в месяц.

По результатам исследования удалось выяснить, что медианная зарплата в России в прошлом году составила 45 тысяч рублей по всем группам профессий.

Накануне "Известия" писали, что в Воронежской области в январе самой высокооплачиваемой вакансией с возможностью удаленной работы стала позиция менеджера-агента по продаже сельскохозяйственной техники. Сотруднику обещают платить от 500 тыс. рублей.

А до этого "Пятый канал" сообщал, что самой непопулярной профессией в 2022 году стала специальность токаря, врача и дворника. Также наименьшую популярность имели вакансии главных врачей и заведующих отделением, машинисты, агрономы, слесари, повара, зоотехники и сварщики.