Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину своим оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева. Информацию об этом официально распространила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи", - заявила она на брифинге для журналистов, который транслировался на видеохостинге YouTube.

При этом Сингх наотрез отказалась раскрыть какие-либо конкретные детали нового американского пакета военной помощи боевикам Вооруженных сил Украины - по ее словам, конкретные виды и типы оружия, которые будут поставлены ВСУ, а также количество передаваемых вооружений, планируется озвучить позднее (в настоящее время на высоком уровне еще идут согласования по поводу содержания нового пакета военной помощи США Киеву).

Ранее стало известно о том, что действующий американский президент Джо Байден может отказаться от продолжения политики по накачиванию Украины оружием из США. По данным влиятельных СМИ США, причиной этого станет то, что Байден в настоящее время имеет крайне низкий рейтинг среди американских избирателей и не намерен усугублять сложившуюся ситуацию (а политконсультанты Белого дома якобы уже поспешили предупредить Байдена о том, что тема военных поставок Киеву и украинского конфликта в целом совсем не пользуется популярностью среди рядовых избирателей в Соединенных Штатах).