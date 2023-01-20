Врач раскрыл, какие симптомы нельзя игнорировать Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт Даниил Серебряков предупредил россиян о симптомах, которые нельзя игнорировать - они могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, в медицинской статистике первое место по уровню смертности занимает сердечно-сосудистая патология – а именно такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Об этом пишет Газета.Ru.

- Ряд симптомов из данной рубрики, которые нельзя игнорировать, - это стойкое повышение артериального давления, одышка, сильные боли при физнагрузке, а возможно, даже спонтанно в покое, - объяснил доктор.

Кроме того, о развитии сердечной патологии, по его словам, может говорить внезапное головокружение у человека, потеря ориентации в пространстве, нарушение речи и другие.

- Также не стоит игнорировать сильные и/или длительные боли в животе. Устойчивые нарушения стула, регулярные отеки, слабость и даже неспособность выспаться, - уточнил терапевт/

Ранее RT рассказывал про необычные симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем. Как объяснил кардиолог Владимир Хорошев, к таким относятся: ничем не мотивированная нарастающая общая слабость, кашель, прогрессирующая одышка, перебои в сердце, ощущение тяжести за грудиной, боль, отдающая в левое плечо и другие.