Как быстро побороть изжогу: съешьте это и все быстро пройдет Фото: Иван ВИСЛОВ

Гастроэнтеролог, гепатолог Александр Андреев рассказал россиянам о простых способах справиться с изжогой без лекарств.

По его словам, самый простой вариант - пожевать обычную жевательную резинку без сахара и добавления мяты.

- Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи, - объяснил эксперт.

При этом Андреев напомнил гражданам о пользе овсяной каши при изжоге (также подойдет перловая и рисовая), однако она должна быть слегка жидкой, чтобы могла легко распределиться по стенкам слизистой. Об этом пишет Газета.Ru.

- Бананы являются щелочным продуктом, благодаря чему помогают снизить кислотность в желудке и нейтрализовать воздействие сока на слизистую пищевода. Но сначала фрукт следует размять в кашицу, - добавил врач.

Ранее "Известия" писали, что признаки изжоги у каждого человека различны, однако в основном это жжение в области груди, затрудненное дыхание и боль, которая может отдавать в шею и плечо. Данный симптом возникает из-за нарушения режима питания и дня, а также вследствие заболевания ЖКТ.

Также Life.ru сообщал, что самой частой причиной изжоги является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Иными словами - попадание желудочного сока в пищевод. По словам врачей, для лечения заболевания в первую очередь нужно менять образ жизни.