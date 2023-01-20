Захарова высмеяла бывшего госсекретаря Керри из-за "вируса исключительности"

Джон Керри подвергся резкой критике со стороны Марии Захаровой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего кандидата в президенты США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри.

Политик назвал себя и других участников Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Захарова считает, что у бывшего кандидата в президенты США есть «вирус исключительности», а его публичное заявление на Давосском форуме было крайне неуместным и попросту нелепым.

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — сообщила Захарова в своем официально telegram-канале.

Керри - влиятельный американский политик, в свое время он баллотировался на пост президента Соединенных Штатов (однако на президентских выборах-2004, в которых он участвовал в качестве кандидат от Демократической партии США, Керри уступил своему сопернику-республиканцу Джорджу Бушу-младшему), также он являлся главой Госдепартамента США. Сейчас он - специальный представитель президента США по вопросам климата, данную должность он занимает с 20 января 2021 года и был назначен на нее действующим хозяином американского Белого дома Джо Байденом.