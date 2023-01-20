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НовостиПолитика19 января 2023 21:41

Захарова высмеяла бывшего госсекретаря Керри из-за "вируса исключительности"

По ее мнению, подобным "вирусом" страдают многие американские политики
Александр КИСЛОВ
Джон Керри подвергся резкой критике со стороны Марии Захаровой

Джон Керри подвергся резкой критике со стороны Марии Захаровой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о словах бывшего кандидата в президенты США, спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри.

Политик назвал себя и других участников Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Захарова считает, что у бывшего кандидата в президенты США есть «вирус исключительности», а его публичное заявление на Давосском форуме было крайне неуместным и попросту нелепым.

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — сообщила Захарова в своем официально telegram-канале.

Керри - влиятельный американский политик, в свое время он баллотировался на пост президента Соединенных Штатов (однако на президентских выборах-2004, в которых он участвовал в качестве кандидат от Демократической партии США, Керри уступил своему сопернику-республиканцу Джорджу Бушу-младшему), также он являлся главой Госдепартамента США. Сейчас он - специальный представитель президента США по вопросам климата, данную должность он занимает с 20 января 2021 года и был назначен на нее действующим хозяином американского Белого дома Джо Байденом.