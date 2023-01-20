Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал Польшу не поставлять Украине танки Leopard

Германия считает, что Польша не должна передавать Киеву находящиеся у нее немецкие танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ не получала запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине, рассказал новоиспеченный министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, если Варшава по своей собственной инициативе все-таки решит направить произведенные в Германии танки Leopard без таких разрешений и согласований с сою, то это станет "не очень дружественным шагом" по отношению к Североатлантическому альянсу. Такое заявление Писториус сделал в прямом эфире немецкого телеканала ZDF.

Ранее вероятность поставки находящихся на территории Польши немецких танков Leopard Украине публично допустил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он пояснил, что Варшава вполне готова пойти на подобный шаг, ведь он будет "исключительно в интересах Киева и направлен напрямую на защиту Украины".

На данный момент речь идет о поставке Украине танков Leopard 1 — это основной танк ФРГ до 1980-х годов. Известно, что данный танк до настоящего времени находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года; ему на смену пришёл Leopard 2 (западные страны считают, что эти танки также можно будет поставить ВСУ "в недалеком будущем").