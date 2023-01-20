США готовятся к военному конфликту с Китаем

Соединенные Штаты могут начать новый глобальный военный конфликт после завершения противостояния на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США могут вести вместе со своими союзниками скрытую подготовку для возможного создания "театра" военных действий против Китая: не исключено, что за образец Вашингтон решил взять недавнюю военную подготовку Украины к конфронтации с Россией.

Подобной позиции придерживается обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе. Он полагает, что о существенной вероятности начала американо-китайского военного конфликта на данный момент можно говорить вполне уверенно и этому есть целая масса доказательств.

В частности, по мнению эксперта, Соединенные Штаты могут полностью согласовывать все свои шаги по подготовке военного столкновения с Китаем с высшим военно-политическим руководством Японии и Германии (а также целого ряда других государств, считающихся традиционными союзниками Вашингтона).

"Подготовка к потенциальной военной конфронтации с Китаем, которая уже активно ведется, напрямую заставляет Вашингтон существенно ускорить укрепление и объединение своих союзов со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов", - пояснил Лассе.