Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы группы «Викинг», входящая в состав войск Западного военного округа Вооруженных сил РФ, совместно с штурмовиками 1-й отдельной бригады спецназначения (ОБСпН) взяли позиции украинских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивной системы залпового огня.

Информацию об этом распространило российское информагентство РИА Новости со ссылкой на руководство и бойцов вышеуказанных воинских подразделений армии РФ.

В частности, бойцы «Викинга» успешно накрыли укрепленный район противника реактивными снарядами с целью деморализовать противника перед штурмом. Военные ВСУ попытались оказать сопротивление, однако позже 1-я ОБСпН накрыла их огнем из установки РСЗО, из-за чего украинские солдаты бежали.

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о том, что бойцам Объединенной группировки российских войск (сил) в зоне СВО удалось успешно выполнить задачу по полному освобождению от украинских военных и боевиков-неонацистов населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике. По словам военкора, сейчас российские военнослужащие постепенно берут Артемовск "в клещи" и в ближайшее время могут начать проведение масштабной наступательной операции по освобождению этого города. Это может стать важным событие в освобождении Донбасса и всей военной спецоперации РФ на Украине, добавил Коц.