Экономисты из Швейцарии: менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию после начала СВО

Ключевые зарубежные компании не торопятся покидать Россию, несмотря на конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большое количество компаний и бизнес-структур из стран «Большой семерки» (G7) и Европейского союза (ЕС) на данный момент до сих пор продолжают работу в России, уход фирм из страны на фоне проведения специальной военной операции РФ «был весьма ограниченным».

Информацию об этом распространили два видных западных экономиста - профессор из швейцарского института IMD Никколо Пизани и профессор Университета Санкт-Галлена Симон Эвенетт. По их мнению, все заявления о том, что после 24 февраля 2022 года и последовавших вслед за этим событий Российская Федерация якобы оказалась в "тотальной экономической блокаде" оказались полностью не соответствующими действительности.

По информации европейских экспертов, ко времени начала специальной военной операции (СВО) на Украине в России в общей сложности присутствовало и работало 2 405 дочерних компаний 1 404 фирм из стран Евросоюза и G7. Также экономисты сообщают, что по состоянию на конец ноября минувшего года «менее девяти процентов от этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России». Остальные же бизнес-структуры по-прежнему без каких-либо проблем продолжают вести деятельность в РФ, некоторые компании активно расширяют свой российский бизнес и покидать страну (по крайней мере, в самое ближайшее время) абсолютно точно не планируют.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о том, что 75,9 процента иностранных компаний осталось в России. По словам Председателя ГД, это решение говорит о многом: оставшиеся в стране зарубежные бизнес-структуры верят в хорошие перспективы развития экономики России, их полностью устраивает деловой климат в РФ.