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НовостиПолитика20 января 2023 4:23

Госдеп США отреагировал на слова Медведева о возможной ядерной войне

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил, что в ядерной войне не будет победителей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдеп США отреагировал на слова Медведева о возможной ядерной войне

Госдеп США отреагировал на слова Медведева о возможной ядерной войне

Фото: REUTERS

Вашингтон считает, что ядерную войну начинать нельзя, поскольку в ней невозможно одержать победу. Таким образом заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

«В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», - отметил представитель Госдепартамента США в ходе брифинга, добавив, что провокационные заявления по поводу ядерного оружия не просто опасны, но еще и безрассудны.

Напомним, ранее Медведев заявил, что поражение сверхдержавы в конфликте грозит ядерной войной, что, по его словам, предельно очевидно любому человеку, однако почему-то не западным политикам. Таким образом зампред Совбеза РФ ответил чиновникам стран Североатлантического альянса, которые заявляют о том, что "Россия должна проиграть" на Украине.