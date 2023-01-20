Госдеп США отреагировал на слова Медведева о возможной ядерной войне Фото: REUTERS

Вашингтон считает, что ядерную войну начинать нельзя, поскольку в ней невозможно одержать победу. Таким образом заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

«В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», - отметил представитель Госдепартамента США в ходе брифинга, добавив, что провокационные заявления по поводу ядерного оружия не просто опасны, но еще и безрассудны.

Напомним, ранее Медведев заявил, что поражение сверхдержавы в конфликте грозит ядерной войной, что, по его словам, предельно очевидно любому человеку, однако почему-то не западным политикам. Таким образом зампред Совбеза РФ ответил чиновникам стран Североатлантического альянса, которые заявляют о том, что "Россия должна проиграть" на Украине.