Что произошло в ночь на 20 января

США вновь тратят миллиарды долларов на поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон официально сообщил о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд американских долларов. В оборонном ведомстве Соединенных Штатов подчеркивают, что это один из крупнейших пакетов американской военной помощи Киеву за все время, прошедшее с начала специальной военной операции РФ на Украине.

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Вашингтон считает, что ядерную войну начинать нельзя, поскольку в ней невозможно одержать победу. Таким образом заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Джозеф Бернс тайно прибыл в Киев в конце прошлой недели, чтобы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Washington Post.

Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел договориться с новоиспеченным министром обороны Германии Борисом Писториусом по вопросу о предоставлении Украине немецких танков Leopard. Информацию об этом распространил влиятельный американский телеканал CNN.