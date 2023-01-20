"Известия": Toyota возобновила поставки в Россию не подпавших под санкции запчастей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлого года концерн Toyota возобновил поставки запчастей в Россию, которые не попали под действие санкции. При этом российская "дочка" Toyota motor разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, попавших под ограничения. Об этом говорится в письме компании партнерам, подписанное управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций Toyota Motor Андреем Щербаковым.

В документе говорится, что с конца 2022 года компания наладила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта авто и их техобслуживания, а также автоконцерн принимает все возможные меры для защиты интересов российских потребителей. Об этом пишет "Известия".

- Поставки некоторых деталей возобновлены, но пока только в тестовом режиме. Это необходимо для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой, - уточнили изданию в пресс-службе Toyota Motor.

В сентябре прошлого год Toyota сообщила, что прекращает производство автомобилей в России. Об этом японская компания заявила в пятницу, 23 сентября. Там объяснили, что решение о прекращении производства в России было сложным. Компания пообещала сотрудникам содействие в переквалификации и трудоустройстве, а также финансовую поддержку.