Нефтесервисный гигант SLB нарастил выручку в России после начала спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Крупнейшая нефтесервисная компания мира SLB (Schlumberger) увеличила свою выручку в России за счет конкурентов, которые ушли с российского рынка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы компании, а также источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что решение международного гиганта остаться на российском рынке вызвало немало критики, однако в итоге окупилось, а одно из подразделений SLB, которое работало в России и Центральной Азии, в третьем квартале 2022 года нарастило выручку на четверть по сравнению с вторым кварталом того же года. Сообщается, что согласно одной из презентаций, которая оказалась в распоряжении агентства, в четвертом квартале ожидаются рекордные показатели выручки.

Согласно оценкам экспертов, SLB не нарушает санкционные ограничений США и Европейского союза, отчасти, потому что ограничительные меры в отношении энергетического сектора России не направлены на полную остановку производства черного золота.

В конце прошлого года SLB наняла в России примерно 70 новых сотрудников, оставаясь крупным иностранным работодателем примерно с 10 тысячами рабочих мест. Согласно документации, летом 2023 компания намерена нарастить масштабы деятельности.

Напомним, накануне гендиректор компании Saudi Aramco Амин Нассер выразил уверенность в сильном росте спроса на нефть в 2023 году.