В Госдуме заявления США про Крым назвали "идеологическим козырем" для проверки реакции России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Вашингтона по поводу «возвращения» Крыма в состав Украины стали идеологическим козырем, который необходим для определения реакции России. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

«Тема "возвращения" Крыма - это идеологический козырь в рукаве, который власти США периодически то прячут, то достают для того, чтобы в том числе для себя понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту», - приводит ТАСС слова парламентария.

Белик отметил, что агрессивность риторики как Украины, так и западных стран возрастает при возникновении проблемы для украинской стороны на фронте. По его слова, показательным стало именно взятие Соледара, в связи с чем «образ страны-победителя в лице Украины, старательно выстроенный Вашингтоном и его союзниками, разрушается».

Напомним, накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон будут активно поддерживать Киев, включая гипотетическую операцию украинских воск по «захвату Крыма».