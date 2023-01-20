Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о причастности России к крушению вертолета на Украине Фото: REUTERS

Читатели британского издания The Daily Mail накинулись на президента Украины Владимира Зеленского с критикой на после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.

Все дело в том, что политик предположил, что крушение вертолета с руководством МВД Украины в городе Бровары было не "несчастным случаем", а стало следствием проведения российской спецоперации.

- "Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Он отвратительный человек и ему следует уйти, - пишут читатели в комментариях под публикацией.

Другие же выразили мнение, что пора "перестать плясать под дудку Зеленского", обосновывая это тем, что "он наглый мошенник".

- Западные правительства должны убрать этого парня...Я не верю ни единому слову Зеленского, - заявляют британские читатели.

Напомним, утром 18 января в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом со зданием детского сада. Во время инцидента в саду находились дети и сотрудники учреждения. После крушения начался пожар. Изначально сообщалось, что в результате случившегося пострадали пять человек, однако по последним данным число погибших выросло до 18, а пострадавших - до 26. Среди жертв есть дети.

Позже стало известно, что рассматриваются три основные версии случившегося : диверсия, неисправность техники, и нарушение правил безопасности.

Что касается версии, которую следует совершенно исключить, то это уничтожение вертолета самолетами российских ВКС или ракетой российской ПВО. Самолеты наши в эту зону не летают, а ракеты от С-300 и даже С-400 просто не долетят.