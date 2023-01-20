Нурсултан Назарбаев госпитализирован, его готовят к операции на сердце Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был госпитализирован. Об этом сообщает «КазТАГ» со ссылкой на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица, который сообщил экс-главе республике вероятно будут проводить операцию на сердце,

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», - приводит издание слова медиа-менеджера.

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявив о своей отставке в марте 2019 года, однако сохранил несколько привилегий как обладатель особого статуса первого президента и лидера нации (елбасы). Кроме того, политик получил статус почетного сенатора, однако, как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе, 12 января, н был лишен статуса почетного сенатора, поскольку данный статус убрали из регламента парламента.