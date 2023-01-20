Посольство России назвало дискредитацией США планы передачи российских активов Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы о передаче Украине части конфискованных активов России дискредитирует финансовую систему США и безопасность долларовой юрисдикции. Об этом сказано в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

- Обратили внимание на очередные заявления представителей американской администрации о намерении в скором времени передать некие конфискованные средства российских предпринимателей Украине. Налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми американских ценностей, - отметили дипломаты в телеграм-канале ведомства.

Также в сообщении акцентируется на том, что такими действиями "Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной и международной финансовой системе".

Накануне сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России. Также начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил изъятие замороженных российских активов для восстановления Украины.

Ранее сайт KP.RU писал, что председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале довольно жестко предупредил Запад, что планируемое изъятие Германией российских активов - для передачи их Киеву - положит начало процессу игнорирования международного права другими странами - когда они будут "по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным".