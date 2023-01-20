Вор хотел украсть статую Архангела Михаила из храма в Мексике, но упал на его меч и порезал шею Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пьяный вор пытался украсть статую Архангела Михаила из храма в Мексике, однако споткнулся и напоролся на меч монумента. В итоге мужчина попал в больницу. Об этом сообщает CNA.

Как сообщается, все произошло утром 14 января в одном из храмов в центре Монтеррея. По передает источник телеканала, злоумышленником был 32-летний мужчина, который разбил стеклянную дверь храма и вошел внутрь. Схватив скульптуру, вор направился к выходу, но попытавшись бежать, мужчина упал, после чего наткнулся на меч статуи Архангела Михаила и серьезно ранил шею.

Вскоре мужчину нашли случайные прохожие, которые вызвали «скорую» и передали его медработникам. Как сообщается, на данный момент мужчина находится в больнице, после чего им займутся полицейские.

Напомним, накануне шесть человек погибли из-за острой лески на фестивале воздушных змеев в Индии. Кроме того, жертвами таких лееров стали сотни птиц и животных.