Страховщики сообщили о перебоях в поставке запчастей для ремонта иномарок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страховщики сообщают о проблемах с поставками запчастей для ремонта иномарок. Проблемы наблюдаются почти по всем представленным моделям. Нехватка деталей коснулась автомобилей европейских, американских и японских брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в российских страховых компаниях.

По данным СК «Ренессанс», наиболее проблемными в текущий момент стали BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche. На них достать запчасти очень непросто.

В СК «Макс» называют свою линейку «проблемных» - это Volkswagen (всех моделей, кроме Polo), Mini, Citroen, Renault, Ford, Toyota и другие распространенные модели. Примечательно, что даже на люксовые авто с трудом находят детали, владельцы Bentley, Rolls-Royce вынуждены тоже ждать.

Ситуация возникла из-за сбоев в логистике и санкцией. Но сейчас СТО постепенно налаживают новые каналы.

- Соответственно, и сроки по ремонту машин этих марок больше. Но ситуация улучшается, хотя не так быстро, — рассказал вице-президент по автострахованию СК «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Пока проблем с запчастями нет только для китайских и корейских авто, а также для машин российских брендов. Это подтвердил руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Тем временем, стоимость запчастей в России поднялась в среднем на 27,7%. По ряду позиций рост стоимости составил до 50–60%, а по отдельным наименованиям — до 70%, пишет ФАН.

А концерн Toyota решил снова налаживать связи с Россией. В конце прошлого года возобновлены прямые поставки запчастей в Россию, об этом узнала газета «Известия». Речь идет о деталях, которые не подпали под санкции. Также российская дочка «Тойота Мотор» (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения. Теперь с поставками электроники не должно быть проблем.