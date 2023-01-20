Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ за четыре дня потеряли ранеными около 1,5 тысячи бойцов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР всего за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- По перехваченной информации от украинских военных медиков удалось узнать, что только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает, - рассказал подполковник РИА Новости.

При этом он уточни, что среди украинских бойцов умерли почти 70% раненых. Многие из них погибли из-за несвоевременного оказания медпомощи, кровопотерь и антисанитарии.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении. Еще около 90 бойцов ВСУ были ликвидированы российскими силами на Южно-донецком направлении.

Также до этого в военном ведомстве заявляли, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР).Им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.