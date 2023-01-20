Мирошник предупредил о рисках народных волнений в Польше после заявления Генштаба про Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник считает, что власти Польши не в состоянии противостоять стремлению НАТО втянуть страну в конфликт с Россией.

При этом он полагает, что, когда у Украины закончатся ресурсы, то такие перспективы могут вызвать в Польше народные протесты. Такое мнение экс-посол озвучил ТАСС, комментируя заявление начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака.

В опубликованном накануне интервью Польскому агентству печати Анджейчак рассказывал, что российская сторона по-прежнему располагает большими средствами для ведения боевых действий. Однако, если говорить про Украину, то она теряет ресурсы намного быстрее и "может не выдержать такого истощения".

- Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение. ... Но независимо от этого, отвернуть Польша уже не может. И внутренняя, и внешняя повестка Польши увязла в украинских событиях и втягивается в нее все глубже, - считает Мирошник.

Ранее обозреватель издания Mysl Polska Сильвия Горлицкая писала, что польские власти могут втянуть республику в военное противостояние с Россией, которая приведет к уничтожению Польши. Автор статьи называет Польшу не самостоятельным государством, а полигоном Запада и потенциальным поле битвы, целью которого станет максимально оттеснить Россию на восток.