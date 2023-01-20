WSWS: НАТО хочет повторить Вторую мировую войну, заявляя об усилении помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявляя о важности усиления военной помощи Киеву для борьбы с Москвой, страны Североатлантического альянса хотят повторить Вторую мировую войну. Такое мнение высказал обозреватель Андре Дэймон в своей статье для World Socialist Web Site (WSWS).

В материале отмечается, что Лондон, Варшава, а также страны Балтии пообещали осуществить «беспрецедентное» увеличение своих поставок вооружение Киеву, что было в преддверии саммита НАТО в Рамштайне, на котором представители 50 стран собираются обсудить военные потребности Украины, в том числе и принять решение о предоставлении украинской стороне боевых танков.

Автор статьи заявляет, что западные страны призывает к поставкам Украине вооружения, которое позволит нацеливаться на логистику и командные узлы России. «Военная операция, описываемая в заявлении, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», - сказано в материале.

Напомним, в минувшую среду, 18 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущий момент ключевым в украинском конфликте, заявив, что в связи с этим Киев нуждается в «значительном увеличении» поддержке, и военной в том числе.

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